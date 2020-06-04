«Аталанта» выкупила трансфер Марио Пашалича у «Челси»
«Аталанта» выкупила трансфер полузащитника лондонского «Челси» Марио Пашалича, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По данным источника, сумма трансфера составит € 15 млн. Сообщается, что 25-летнему хорвату будет предложен контракт на пять лет.
Пашалич перешёл в «Аталанту» из «Челси» летом 2018 года на правах аренды. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Пашалич провёл на поле 32 матча во всех турнирах, стал автором 7 забитых мячей, отдал 7 результативных передач и заработал 5 жёлтых карточек.
«Аталанта», набрав 48 очков в 25 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет туринский «Ювентус» (63).
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