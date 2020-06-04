Роналду, Месси и Неймар во время коронавируса заработали больше € 1 млн в «Инстаграме»

Стали известны заработки спортсменов за период пандемии коронавируса в «Инстаграме». Согласно Daily Mail, эта социальная сеть за период с 12 марта по 14 мая обогатила более чем на миллион трёх спортсменов: Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара.
Каждый из них в течение этих двух месяцев опубликовал по 4 рекламных поста от спонсоров. Португальцу, имеющему 219 млн подписчиков, это принесло € 2,1 млн, аргентинцу (151 млн подписчиков) — € 1,45 млн, а бразильцу (138 млн подписчиков) — € 1,33 млн. Соответственно один рекламный пост в среднем приносил Роналду € 526 тыс., Месси — € 363 тыс., а Неймару — € 333 тыс.
На четвёртом месте расположился легендарный баскетболист Шакил О’Нил, завершивший карьеру в 2011 году. Относительно первой тройки у него немного подписчиков (17 млн) и соответственно заработок за один спонсируемый пост (€ 40,8 тыс.), но он взял массовостью, опубликовав за эти два месяца целых 16 таких постов. В результате Шакил заработал € 653 тыс. Также в топ-10 вошли Дэвид Бекхэм (€ 453 тыс.), индийский крикетчик Вират Кохли (€ 424 тыс.), Златан Ибрагимович (€ 206 тыс.), недавно завершивший карьеру баскетболист Дуэйн Уэйд (€ 128 тыс.), Дани Алвес (€ 120 тыс.) и британский боксёр Энтони Джошуа (€ 109 тыс.). Отметим, что ни один из них не опубликовал больше пяти рекламных постов.
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