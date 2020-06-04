Евсеев в шутку назвал манекены лучшими игроками по итогам сбора «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги сбора в Аше — небольшом городе в 110 километрах от Уфы. Лучшими игроками, судя по фотографиям, он назвал участвовавшие в тренировках манекены.



«Завтра заканчиваем сбор в Аше и возвращаемся в Уфу. Здесь осталось провести всего одну тренировку, но уже ясно, кто стал лучшими игроками по итогам сбора. Лично поблагодарил обоих за работу.



Чемодан практически собран. Идём на последнюю в Аше тренировку, потом обед и в 14 стартуем в Уфу. Соскучились по городу, по «Нефтянику». Скоро увидимся», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 19 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей.