Юрий Сёмин может в третий раз возглавить «Динамо» Киев

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин может в третий раз возглавить киевское «Динамо», сообщает Dynamo.kiev.ua.

По данным источника, Сёмин — один из главных кандидатов на пост главного тренера киевского клуба. Сообщается, что конфликт между специалистом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который в прошлом привёл к отставке тренера, полностью исчерпан.

Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года специалист вернулся на пост главного тренера киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.

Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая.