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Сорокин оценил возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России

Сорокин оценил возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России
Футбол / Лига чемпионов 0

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России.

«Мне ничего неизвестно о возможности проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России. Даже о каких-то сложностях Стамбула в проведении финала Лиги чемпионов я узнал из прессы, а не из официальных источников. Я бы рекомендовал дождаться 17 июня, когда все решения на этот счёт будут приняты.

Мне сложно комментировать даже возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России, потому что с этим никто не обращался. Ни я, ни мои сотрудники этот вариант не прорабатывали. Если будет политическое решение, то будем исполнять», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Россия может принять мини-турнир Лиги чемпионов
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