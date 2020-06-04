Владелицей «Германштадта» станет не экс-модель «Плейбоя», а её 21-летняя дочь

Новым владельцем румынского футбольного клуба «Германштадт» станет не бывшая модель «Плейбоя» Анамария Продан, как сообщалось ранее, а её 21-летняя дочь, модель Ребекка Думитреску, пишет журналист Эмануэл Рошу в «Твиттере».

Фото: https://www.instagram.com/rbccadp/

По данным источника, Продан продолжит работать в качестве агента. В числе её клиентов были такие известные игроки, как Адриан Муту, Уинстон Паркс, Андрей Препелицэ и другие.

«Германштадт» был продан из-за серьёзных финансовых проблем. Клуб задолжал игрокам порядка € 700 тыс.

«Германштадт», в 26 турах набрав 25 очков, занимает 10-е место в чемпионате Румынии. Турнир будет возобновлён 12 июня. Все матчи турнира будут проходить без зрителей. За 2-3 дня до первого матча все футболисты пройдут тесты на коронавирус.