Александр Мостовой оценил возможность проведения мини-турнира Лиги чемпионов в России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов нынешнего сезона в России.

«Это решение будет зависеть не от возможности какой-либо страны принять мини-турнир Лиги чемпионов. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Как мы знаем, Португалия была менее заражённой страной. Конечно, если всё будет проходить в ближайшее время, то это опасно. Кто пойдёт на стадион-то? Пойдут те люди, которым без разницы всё. Но внутри каждый будет бояться. Даже если к августу ситуация нормализуется, опасения будут всё равно. Пока что всё выглядит сыровато», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.