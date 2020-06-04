Игроки «Порту» вышли на первый матч после возобновления игр в посвящённых врачам футболках

Игроки лидирующего в чемпионате Португалии «Порту» вышли на матч 25-го тура в футболках, посвящённых медицинским работникам. Место португальского пивного бренда Super Bock с согласия этой компании временно заняла надпись Super Doc, а фамилии игроков были от руки написаны врачами.
Отметим, что это были первые матчи чемпионата Португалии за три месяца — свою предыдущую игру «Порту» провёл 7 марта, после чего соревнования были прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции. В первом туре после возобновления турнира «драконы» уступили в гостях «Фамаликану» со счётом 1:2. «Порту» в данный момент занимает первое место в чемпионате Португалии с 60 очками, но отстающая на одно очко «Бенфика» имеет матч в запасе. «Фамаликан» поднялся на 5-е место, набрав 40 очков.
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