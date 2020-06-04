Шунин: ждёте возвращения футбола?
Вратарь «Динамо» Антон Шунин опубликовал своё фото с радостной улыбкой.
«Твоё настроение, когда футбол возвращается. Ждёте?» — написал Шунин в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Антона Шунина
Розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. После зимней паузы состоялось три тура, в которых «Динамо» проиграло «Спартаку» со счётом 0:2, а затем выиграло у «Тамбова» (1:0) и «Ахмата» (3:2). Чемпионат возобновится 19 июня. «Динамо» проведёт свой первый матч после паузы 21 июня — с «Краснодаром» в гостях.
АПЛ вернётся или нет? Сколько турниров завершено недоигранными? Изучи карту возвращения спорта и следи за ним в реальном времени.
«Любимая, спасибо!» Антон Шунин сообщил о рождении дочери
- 4 июня 2020
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