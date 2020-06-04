Игрок «Фехервара» не согласился с мнением, что Николич недостоин тренировать «Локомотив»

Полузащитник «Фехервара» Бобан Николов, выступавший под руководством нового главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, поделился мнением о сербском специалисте.

«Николич — один из лучших тренеров, которые меня тренировали. Я улучшил многое в своей игре благодаря ему. Николич даёт хороший результат. Как только он пришёл в «Фехервар», мы выиграли чемпионат Венгрии, а в следующем сезоне — Кубок, благодаря чему вышли в Лигу Европы. Как человек, он тоже очень хороший, много не говорит, а просто выполняет свою работу.



Он предпочитает тактику 4-4-2. Мы добивались хороших результатов благодаря этой тактике. Николич хочет, чтобы каждый работал на благо команды. Кто будет выполнять свою работу, тот и будет играть. Расистский конфликт в Словении? Это неправда. Я слышал, что Николич просто шутил с этим парнем. Но журналисты создали конфликт из ничего. Поверьте, он не расист. У него были хорошие отношения с любым игроком. Кроме того Николич никогда не конфликтовал с футболистами. Он просто говорил, что игрок должен сделать за два тайма, если футболист этого не понимал, значит этот человек просто не нужен.



Николич не любил много шутить. Он всегда был серьёзен. Перед каждой игрой он говорил нам, что это самый важный матч. И это правильно. Я думаю, что Николич покажет хорошие результаты с «Локомотивом». Желаю ему удачи! И неважно, что тренер не взял меня с собой (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Слышал много комментариев по поводу того, что Николич недостоин тренировать «Локомотив», но я считаю, что он проведёт хорошую работу в клубе.



Возможно, Николич невысокий и кажется даже маленьким. Но поверьте, это очень сильная личность. Для него нет звёзд в команде», — сказал Николов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.