ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков из-за спора со словенской «Олимпией», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, «Олимпия» направила в ФИФА жалобу, так как казанский клуб не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера хорватского защитника Филипа Уремовича. Сообщается, что в процессе разбирательства «Рубину» удалось более чем в 10 раз сократить сумму неустойки, но некоторую её часть «Рубин» по-прежнему не выплатил. Теперь «Рубин» не сможет регистрировать новых игроков до уплаты задолженности.

Уремович перешёл в «Рубин» летом 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги хорват провёл на поле 18 матчей, не записав в свой актив результативных действий.