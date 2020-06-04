ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков из-за спора со словенской «Олимпией», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По данным источника, «Олимпия» направила в ФИФА жалобу, так как казанский клуб не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера хорватского защитника Филипа Уремовича. Сообщается, что в процессе разбирательства «Рубину» удалось более чем в 10 раз сократить сумму неустойки, но некоторую её часть «Рубин» по-прежнему не выплатил. Теперь «Рубин» не сможет регистрировать новых игроков до уплаты задолженности.
Уремович перешёл в «Рубин» летом 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги хорват провёл на поле 18 матчей, не записав в свой актив результативных действий.
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