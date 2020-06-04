Жена Погребняка — о коронавирусе: муж и свекровь очень тяжело перенесли болезнь

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в «Инстаграме» ответила на ряд вопросов про коронавирусную инфекцию COVID-19.



«Все исцелились, да. Прошло за неделю — 7 дней антибиотики, ещё 7 восстановление! 5-го должны выписать.



Плохо, что уже все здоровы? У меня и двух детей не было особых симптомов. При этом у мужа и свекрови нет хронических заболеваний, а их положили в больницу. Они очень тяжело перенесли болезнь.



Знаете, сколько людей болеет? Просто про звёзд пишут в прессе, так как они публичные личности», — написала Мария в своём «инстаграме».



Ранее было объявлено, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось. 36-летний игрок чувствует себя нормально и пошёл на поправку.

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