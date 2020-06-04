Сайманов: «Рубин» погасит долг перед «Олимпией» уже к августу. Сумма — € 20-30 тыс.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о запрете казанского клуба на регистрацию новых игроков из-за спора со словенской «Олимпией».



«Да, ФИФА действительно запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет € 20-30 тысяч. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Казанцы сейчас занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, которая в связи с отменой доигровки ФНЛ не приведёт к необходимости участия в стыковых матчах. В последнем матче перед паузой из-за пандемии коронавирусной инфекции «Рубин» выиграл у «Арсенала» со счётом 1:0. В ближайшем туре подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Уралом» 20 июня.