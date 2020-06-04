Александр Рязанцев подписал новый контракт с «Торпедо»

Полузащитник Александр Рязанцев продлил контракт с московским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Срок действия контракта Рязанцева с клубом истёк в мае. Соощается, что новое соглашение рассчитано на два сезона.

Александр — воспитанник «Торпедо». 33-летний полузащитник перешёл в московский клуб из подмосковных «Химок» летом 2019 года. До этого футболист защищал цвета «Зенита», «Рубина» и других клубов.

В прошедшем сезоне Рязанцев провёл на поле 26 матчей, стал автором 3 забитых мячей и отдал 10 результативных передач.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 матчах, заняло четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ.