Александр Рязанцев подписал новый контракт с «Торпедо»
Полузащитник Александр Рязанцев продлил контракт с московским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Срок действия контракта Рязанцева с клубом истёк в мае. Соощается, что новое соглашение рассчитано на два сезона.
Александр — воспитанник «Торпедо». 33-летний полузащитник перешёл в московский клуб из подмосковных «Химок» летом 2019 года. До этого футболист защищал цвета «Зенита», «Рубина» и других клубов.
В прошедшем сезоне Рязанцев провёл на поле 26 матчей, стал автором 3 забитых мячей и отдал 10 результативных передач.
Из-за пандемии коронавируса сезон в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 матчах, заняло четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ.
- 4 июня 2020
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