Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста оштрафован на € 540 тыс. за неуплату налогов, сообщает EPSN.
По данным источника, футболист был приговорён к шести месяцам тюрьмы, однако в Испании тюремное заключение сроком менее двух лет может быть заменено на штраф. Сообщается, что футболист полностью погасил задолженность по налогам в прошлом году, а сейчас заплатит штраф в размере € 543 208.
31-летний футболист был осуждён за неуплату налогов на сумму € 1,37 млн с прибыли от имиджевых прав. Нарушил закон Диего ещё в 2014 году, однако рассмотрение дела состоялось лишь сейчас.
Коста защищает цвета «Атлетико» с 2018 года, а ранее выступал за клуб с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год. В ходе своей карьеры форвард также играл за «Брагу», «Пенафиел», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и «Челси».
- 4 июня 2020
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