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Жена Малафеева: очень хотим ещё одного ребёнка, но чуть позже

Жена Малафеева: очень хотим ещё одного ребёнка, но чуть позже
Футбол / РПЛ 0

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря, а позднее заместителя спортивного директора по общим вопросам «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о любви к мужу и о желании родить ещё одного ребёнка.

«У нас со Славой была любовь со второго взгляда, наверное. Может быть, даже с третьего. Но не с первого — мы вначале дружили.

Ещё одного ребёнка очень хотим, но, наверное, чуть позже. Сейчас, после всех ситуаций, которые происходили в нашей семье, хочется немного заняться другими вещами, собой.

Было ли желание отправить дочку в Сибирь? Хочется верить, что дети и без Сибири поймут, что все их ошибки — это их ошибки, что со временем нужно менять ориентиры и учиться жить в этом мире по-другому», — сказала Екатерина в «сториз» в своём «инстаграме».

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