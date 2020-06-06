Агент Прудников: в Грозном Гуллиту предложили почти в два раза больше, чем в сборной Китая

Футбольный агент Алан Прудников вспомнил, как нидерландский экс-футболист и тренер Руд Гуллит начинал работу в грозненском «Тереке».

«Позвонили из «Терека», спросили, кого мог бы предложить на пост главного тренера. Предложил кандидатуру Гуллита, но предупредил, что у Рууда на столе лежит отличное предложение из Китая, до подписания контракта с местной сборной оставалось два-три дня. Так что «Тереку» было необходимо значительно перебить предложение китайцев в финансовом плане. И в Грозном предложили почти в два раза больше», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Гуллит возглавил клуб из Грозного в январе 2011 года и продержался на посту главного тренера около полугода. Специалист тренировал «Лос-Анджелес Гэлакси», «Фейеноорд», «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси».