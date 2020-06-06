Агент Прудников: Гуллит напрягся, услышав слово «Грозный»

Футбольный агент Алан Прудников вспомнил, как нидерландский экс-футболист и тренер Руд Гуллит начинал работу в грозненском «Тереке».

«Услышав слово «Грозный», Гуллит напрягся. Я заверил его, что Чечня – спокойный регион, а в газетах про него правду не напишут. Гуллит выслушал, переговорил с друзьями и сказал, что предложение ему интересно. Почти сразу мне перезвонили и из Грозного: «Рамзан Ахматович дал добро».



Руководство клуба провело блестящую работу. Ещё вечером Руд был в Дубае, утром летел в Швейцарию, а вечером, подписав контракт, готовился вылететь в Турцию на сбор команды. Перед вылетом в Турцию я ему звонил и спрашивал размер одежды его и его тренерского штаба — настолько всё было профессионально со стороны «Терека». А по прилёте в Анталью костюмы уже были готовы», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.