Пресс-атташе «Ахмата»: Гуллит всегда шутил, даже фокус с салфеткой всем показывал

Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев вспомнил, как нидерландский экс-футболист и тренер Руд Гуллит работал в грозненском клубе.

«Руд любил гулять по Грозному со своим тренерским штабом, да и не только по Грозному. Когда мы приезжали в другие города — Казань, Ростов, Краснодар, — я всегда замечал, что чуть ли не первым делом Руд с коллегами шёл гулять по городу, фотографировать достопримечательности. Гуляли всегда пешком, как обычные туристы. Наверное, где-то в глубине души они понимали, что период их жизни в России будет недолгим, хотели оставить его в памяти.



Запомнилось, что он всегда шутил — за обедом, ужином, на тренировках. Постоянно рассказывал анекдоты, вспоминал, как они в команде нередко разыгрывали тренера Сакки. Руд даже фокус всем показывал: брал матерчатую салфетку, предварительно показывал, что в ней ничего нет, потом сворачивал и лёгким движением руки доставал зубочистку. Секрет фокуса оказался простым: зубочистку Руд предварительно прятал внутрь угла салфетки, а потом незаметно доставал. Гуллит вообще всегда улыбался и был на позитиве. Может, такое у него мировоззрение — от всего в жизни получать удовольствие. Никаких особых требований у него не было. Ему всё нравилось — и питание, и какие-то тренировочные вещи, и футболисты.



Как-то раз я с ним разговорился по душам, и он произнёс фразу, которую до сих пор помню дословно: «Голландцы никогда не говорят «нет». Сначала надо взяться, а получится или не получится — другое дело». Не могу говорить о его тренерских способностях, но собеседник Руд замечательный», — сказал Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.