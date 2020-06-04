Рамос: мой гол «Атлетико» в финале ЛЧ-2013/2014 изменил историю «Реала»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос вспомнил свой важнейший гол в финале Лиги чемпионов сезона-2013/2014 против «Атлетико» (4:1). Он сравнял счёт в компенсированное время второго тайма, а остальные три гола «Реал» забил в дополнительное время.



«Мы знали, что «Атлетико» очень опасен, особенно при стандартах. Понимали, что должны хорошо обороняться и не давать им возможностей проявить себя там, где они сильны. Мы не нервничали, но были очень сконцентрированы во время стандартов, так что пропущенный гол стал ударом под дых.



Когда мы заработали угловой, время истекало, но я всегда был очень оптимистичным человеком и боролся до конца, пока оставался хоть проблеск надежды. Я говорил себе, что всё не может закончиться вот так. Помню, как думал о своих бабушках и дедушках. В такие моменты я нахожу, как себя мотивировать на то, чтобы биться за каждый мяч. Думаю, надежда помогла мне так идеально пробить головой, что Куртуа не смог вытащить удар. Мой друг Лука Модрич выполнил отличный навес, а я вложил в удар всё желание и надежду. Но гол забил не только я, а каждый фанат «Реала».



Этот гол стал самым важным моментом в моей карьере. Он изменил не только историю «Реала», но и мою карьеру. Счастье того момента навсегда со мной. Оно занимает особое место в моём сердце и потому, что это была моя первая победа в Лиге чемпионов. Первый трофей всегда немного слаще остальных. После той игры началась великолепная эпоха», — рассказал Рамос в интервью официальному сайту УЕФА.