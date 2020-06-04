Капитан «Локомотива» Чорлука вернулся к тренировкам

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба на странице клуба в «Инстаграме».

«Кэп с нами!» — сказано в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице «Локомотива» в "Инстаграме".

Ведран Чорлука вернулся в Москву из Хорватии 21 мая, после чего отправился на двухнедельный карантин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте. Команды РПЛ успели сыграть 22 тура. Турнир возобновится 19 июня. «Локомотив» проведёт первый матч после рестарта РПЛ 21 июня, «железнодорожники» примут «Оренбург».

«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).