Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капитан «Локомотива» Чорлука вернулся к тренировкам

Капитан «Локомотива» Чорлука вернулся к тренировкам
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба на странице клуба в «Инстаграме».

«Кэп с нами!» — сказано в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице «Локомотива» в "Инстаграме".

Ведран Чорлука вернулся в Москву из Хорватии 21 мая, после чего отправился на двухнедельный карантин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте. Команды РПЛ успели сыграть 22 тура. Турнир возобновится 19 июня. «Локомотив» проведёт первый матч после рестарта РПЛ 21 июня, «железнодорожники» примут «Оренбург».

«Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).

«Первая победа после карантина». Владислав Игнатьев выложил фото с тренировки «Локомотива»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020