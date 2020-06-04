Касильяс назвал своих соотечественников, заслуживавших получения «Золотого мяча»

Испанец Икер Касильяс, на протяжении более чем 15 лет бывший вратарём мадридского «Реала», а последние годы карьеры проведший в «Порту», перечислил своих соотечественников, которые, по его мнению, заслуживали «Золотой мяч».



«Рауль, Серхио Рамос, Иньеста, Хави», – сказал Касильяс в интервью AS.



Рауль — один из лучших нападающих в истории «Реала», проведший за клуб больше 500 матчей. Серхио Рамос выступает за мадридский клуб и сборную Испании с 2005 года и сейчас является капитаном обеих команд. Андрес Иньеста провёл большую часть карьеры в качестве полузащитника «Барселоны», а сейчас выступает за японский клуб «Виссел Кобе». Хави также провёл почти всю карьеру в каталонском клубе, после чего, сыграв несколько лет в «Аль-Садде» из Катара, стал главным тренером этой команды.

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