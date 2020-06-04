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Бабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок

Бабаев: уход спонсоров коснулся ЦСКА, придётся затянуть поясок
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб во время пандемии коронавируса столкнулся с уходом спонсоров.

«Понятно, что это коснулось всех отраслей. Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим. Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов; и нас это коснулось, к сожалению.

Но здесь всё объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьёзные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт. Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придётся затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет. Тем более что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать», — цитирует Бабаева ТАСС.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата России запланировано на 19 июня.

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