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Божович — о возобновлении сезона в РПЛ: опыт Германии показывает, что будут травмы

Божович — о возобновлении сезона в РПЛ: опыт Германии показывает, что будут травмы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал об изменениях в самарской команде, произошедших во время паузы в чемпионате России.

«Относительно Анюкова – для меня было удовольствием поработать с игроком, который играл на таком уровне, с футболистом, который в России выиграл всё, что можно выиграть. Он был одним из лидеров этой команды. Что касается других игроков – смотрите, ситуация такая, у нас много арендованных игроков и тех, у кого контракты заканчиваются. Нам некуда было деваться, мы должны были сохранять игроков, которые у нас есть, чтобы было достаточно футболистов на заключительную часть чемпионата.

Никто не знает, как это будет выглядеть – мы впервые встречаемся с такой ситуацией, где будет так много игр за короткое время. Опыт Германии показывает, что будут травмы. Дай бог, чтобы всё было хорошо и мы обошлись без множества травм», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».

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