Суарес: возвращаться после травмы всегда непросто из-за страха получить новое повреждение

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о возвращении к тренировками после травмы. Напомним, уругвайский форвард восстанавливался после травмы мениска правого колена.
«На данный момент я в порядке, вновь привыкаю к тренировкам с партнёрами по команде. Да, возвращаться в строй после травмы всегда непросто, так как боишься получить новое повреждение. Карантин дался непросто, но есть люди, которым гораздо хуже. Когда ситуация нормализуется, мы снова сможем гулять с детьми по улицам и наслаждаться жизнью. Конечно, без болельщиков играть будет непросто, но мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи, чтобы добыть трофей в конце сезона», — приводит слова Суареса официальный сайт «Барселоны».
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Возобновление турнира запланировано на 11 июня.
- 4 июня 2020
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