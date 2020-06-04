Бруну Фернандеш: когда узнал о переходе в «Манчестер Юнайтед», просто заплакал

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о переходе в английский клуб.



«Если говорить честно, мне было страшно. Моя мечта сбылась, но это была самая заветная мечта. Возможность играть в чемпионате Англии за „Манчестер Юнайтед“ — это пик моей карьеры. Когда мне позвонили и сказали: „Бруну, у тебя есть шанс перейти в “Манчестер Юнайтед», я тут же позвонил жене, брату, сестре, маме и просто заплакал.

Но я плакал от счастья. Я боролся за это всю свою жизнь. Я получил шанс, за который должен был ухватиться обеими руками, чтобы следовать за мечтой. Моя семья всегда знала, что я хочу стать футболистом. Они знали, что моя большая мечта — играть в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фернандеша Goal.com.