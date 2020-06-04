Гол Халка вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших игроков в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В восьмой паре 1/16 финала оказались Илья Цымбаларь («Спартак») — гол в ворота «Русенборга» в матче Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (1 ноября 1995 года), а также Халк («Зенит») — гол в ворота «Севильи» в матче Лиги Европы сезона-2014/2015 (23 апреля 2015 года).
В голосовании победил Халк, набравший 52% голосов. За Цымбаларя проголосовали 48% читателей.
В девятой паре 1/16 финала встретились Валерий Кечинов («Спартак») — гол в ворота «Аякса» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (3 марта 1998 года) и Сергей Семак (ЦСКА) — гол в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов сезона-2004/2005 (7 декабря 2004 года).
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
В 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева и Сергея Игнашевича.
- 4 июня 2020
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