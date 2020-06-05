Кечинов против Семака. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича и Халка.



В девятой паре 1/16 финала встретились Валерий Кечинов («Спартак») — гол в ворота «Аякса» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (3 марта 1998 года) — и Сергей Семак (ЦСКА) — гол в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов сезона-2004/2005 (7 декабря 2004 года). Дуэль уже началась.

Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».