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Коваленко: иногда хейтеры пишут: «Как ты с Глушаковым общаешься, он играл за «Спартак»

Коваленко: иногда хейтеры пишут: «Как ты с Глушаковым общаешься, он играл за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Футболистка сборной России Ксения Коваленко рассказала об общении с полузащитником грозненского «Ахмата» Денисом Глушаковым.

«Пересеклись с Глушаковым на съёмках одного бренда, сразу поймали одну волну. Общаемся, шутим. Пишут иногда: «Как ты с ним общаешься, он же играл за «Спартак». Я общаюсь с ним же не из-за клубной эмблемы. Иногда из-за таких хейтеров я ничего и не отвечаю», — сказала Коваленко во время прямого эфира в «Инстаграме» с теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

26 мая Глушаков поздравил Коваленко с днём рождения — ей исполнилось 25 лет.

Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее футболистка играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».

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