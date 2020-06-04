Коваленко: иногда хейтеры пишут: «Как ты с Глушаковым общаешься, он играл за «Спартак»

Футболистка сборной России Ксения Коваленко рассказала об общении с полузащитником грозненского «Ахмата» Денисом Глушаковым.
«Пересеклись с Глушаковым на съёмках одного бренда, сразу поймали одну волну. Общаемся, шутим. Пишут иногда: «Как ты с ним общаешься, он же играл за «Спартак». Я общаюсь с ним же не из-за клубной эмблемы. Иногда из-за таких хейтеров я ничего и не отвечаю», — сказала Коваленко во время прямого эфира в «Инстаграме» с теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
26 мая Глушаков поздравил Коваленко с днём рождения — ей исполнилось 25 лет.
Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее футболистка играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».
- 4 июня 2020
-
20:08
-
19:55
-
19:52
-
19:25
-
19:13
-
19:08
-
18:56
-
18:47
-
18:41
-
18:29
-
18:29
-
18:17
-
18:08
-
17:58
-
17:37
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
17:02
-
16:55
-
16:48
-
16:46
-
16:21
-
15:58
-
15:51
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:11
-
15:07
-
14:59
-
14:44
-
14:25
-
14:19
-
14:01