Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с дортмундской «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с командой, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



Напомним, в матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (0:1) Холанд получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером. Штилер двигался в центре поля спиной вперёд и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут после столкновения норвежский форвард был вынужден попросить замену.



Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера Холанда составила € 20 млн. Контракт норвежского футболиста с дортмундским клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021 года в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.

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