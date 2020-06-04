Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона

Московский «Локомотив» продлил аренду португальского полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, сообщает Sport Mediaset.

Аренда хавбека продлена до конца июля. «Локомотив» пока не использовал опцию выкупа Мариу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уведомил «Интер», что не будет использовать опцию выкупа трансфера португальца. Причина — слишком высокая цена выкупа — € 18 млн. Интерес к полузащитнику «Интера» проявляют «Марсель», «Бетис» и «Спортинг».

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек выступает за «Локомотив» на правах аренды. Он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи.