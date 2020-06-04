Ловрен — о поддержке протестов в США: кто-то скажет: «Держитесь футбола», но я не согласен

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высказался о протестах в США, охвативших страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на одно колено.
«Я чувствовал, что мы должны отреагировать на ситуацию. То, что произошло в США, неприемлемо. Мы все равны, и с таким посланием мы хотели обратиться к миру. Ко всем следует относиться одинаково.
Речь идёт не только о том, чтобы играть в футбол и забивать голы. Мы должны использовать эту платформу, чтобы донести важное сообщение. Мы должны делать добрые дела и распространять это по всему миру. Я знаю, что некоторые осудят нас и будут говорить: „Держитесь футбола“, но я не согласен с этим.
Мы все люди, мы интересуемся разными вещами. Конечно, основное внимание всегда уделяется футболу, но если ты можешь сказать что-то позитивное и показать, что все мы равны, то из этого может выйти что-то хорошее, особенно в этот кризисный момент», — приводит слова Ловрена Sky Sports.
- 4 июня 2020
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