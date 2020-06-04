Роберто Карлос сфотографировался в чёрной футболке с надписью «Стоп, расизм»

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в чёрной майке.

На футболку экс-футболиста с эмблемой ФИФА нанесены две надписи: «Стоп, расизм» и «Стоп, насилие».

Роберто Карлос четыре раза становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов в составе «Реала». Вместе со сборной Бразилии в 2002 году стал чемпионом мира. Кроме того, Роберто Карлос — серебряный призёр чемпионата мира 1998 года, входит в список ФИФА 100.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Многие спортсмены поддержали протестующих против жестокости полицейских в отношении афроамериканцев.