«Челси» — фаворит в борьбе за Тимо Вернера

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер близок к переходу в «Челси», сообщает Bild.



По информации источника, лондонский клуб готов предложить 24-летнему немецкому футболисту контракт, рассчитанный до 2025 года, с зарплатой в размере € 10 млн в год. Ранее сообщалось, что Вернер хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле».



В настоящее время у Вернера действует опция выкупа за £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа за £ 36 млн (более € 40 млн). Сообщалось, что защитник «Челси» и партнёр Вернера по сборной Германии Антонио Рюдигер пытается уговорить соотечественника перейти в стан синих.

«Челси» намерен перехватить Вернера, несмотря на желание игрока перейти в «Ливерпуль»