«Челси» — фаворит в борьбе за Тимо Вернера

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер близок к переходу в «Челси», сообщает Bild.
По информации источника, лондонский клуб готов предложить 24-летнему немецкому футболисту контракт, рассчитанный до 2025 года, с зарплатой в размере € 10 млн в год. Ранее сообщалось, что Вернер хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле».
В настоящее время у Вернера действует опция выкупа за £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа за £ 36 млн (более € 40 млн). Сообщалось, что защитник «Челси» и партнёр Вернера по сборной Германии Антонио Рюдигер пытается уговорить соотечественника перейти в стан синих.
- 4 июня 2020
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