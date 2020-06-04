Ответные матчи полуфинала Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня
Стали известны даты проведения ответных матчей полуфинала Кубка Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на министра спорта страны Винченцо Спадафору.
Матч «Ювентус» — «Милан» пройдёт 12 июня, «Наполи» и «Интер» встретятся 13 июня. Ранее стало известно, что финал Кубка Италии пройдёт 17 июня. Напомним, в первых полуфинальных встречах «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл вничью (1:1) с «Ювентусом», а «Наполи» в гостях со счётом 0:1 уступил «Интеру».
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Ранее стало известно, что чемпионат Италии возобновится 20–21 июня перенесёнными ранее матчами «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория» и «Торино» — «Парма».
Финал Кубка Италии состоится 17 июня
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