Ответные матчи полуфинала Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня

Стали известны даты проведения ответных матчей полуфинала Кубка Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на министра спорта страны Винченцо Спадафору.



Матч «Ювентус» — «Милан» пройдёт 12 июня, «Наполи» и «Интер» встретятся 13 июня. Ранее стало известно, что финал Кубка Италии пройдёт 17 июня. Напомним, в первых полуфинальных встречах «Милан» на «Сан-Сиро» сыграл вничью (1:1) с «Ювентусом», а «Наполи» в гостях со счётом 0:1 уступил «Интеру».



Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Ранее стало известно, что чемпионат Италии возобновится 20–21 июня перенесёнными ранее матчами «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория» и «Торино» — «Парма».

Финал Кубка Италии состоится 17 июня