Зырянов — о финале Кубка УЕФА: думаю, «Рейнджерс» добивался перевода игры в овертайм

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился воспоминаниями о финальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с шотландским «Глазго Рейнджерс» (2:0).



«Помню, как после полуфинала с “Баварией” Оттмар Хитцфельд сказал: “Если команда обыгрывает “Баварию” — 4:0, то в финале она будет фаворитом”. Когда приехали на финал, была мысль, что я уже точно больше никогда в карьере на такой финал не попаду, поэтому проиграть было бы очень обидно.



Честно, не могу вспомнить, как в ночь перед игрой срабатывала пожарная сигнализация. Говорят, она срабатывала несколько раз, но даже не помню, выходил ли из номера. Скорее всего, выходил. Потом говорили, что мы даже на улицу выходили, но этого вообще не помню. Мне кажется, я так ушёл в подготовку к матчу, что остального просто не замечал.



Перед игрой не прокручивал в голове карьеру. В тот момент не вспоминал. Вспоминаю такие моменты, когда становится тяжело или не хочется чего-то делать. Вот в таких ситуациях вспоминаю, где был, как играл в третьем дивизионе. И сразу становится легче, появляется желание работать.



Смотрел предыдущие матчи с “Фиорентиной”. Было видно, что они хорошо обороняются и быстро переходят в контратаки. Мы не шли вперёд большими силами, чтобы не оголять тыл. Понимали: если пропустишь в финале, шанса отыграться может и не появиться. Думаю, шотландцы добивались перевода игры в дополнительное время. Два раза по нулям с “Фиорентиной”, один раз прошли за счёт гостевого гола. Нам нельзя было втягиваться в их игру. Хотя у нас сил хватало.



Арбитр отработал тот матч хорошо, не портил игру лишними свистками, давал бороться. Да, рука была, но во втором тайме уже в нашей штрафной был момент, когда можно было указать на точку, но судья разобрался: было видно, что он не хочет, чтобы исход финала решил одиннадцатиметровый удар. Судьи не было видно на поле, а это лучший комплимент.



Как забил решающий мяч? Перед этим у меня был отличный момент, который я не смог реализовать — мяч зацепил штангу и ушёл мимо. Очень переживал, что мог снять все вопросы, но не сделал этого. А когда всё же удалось забить, отпустило. Хорошо, что к тому моменту соперник не сравнял счёт, у них был очень хороший момент после углового.



Мы так хорошо отмечали победу, что боялись за лунки, которые были на полях рядом с отелем. Был ужин, все немного посидели. Кто захотел, остался, остальные пошли в номера. Я остался и провёл ещё несколько часов, общаясь с ребятами», — приводит слова Зырянова пресс-служба «Зенита».



«Зенит» показывает матч с «Рейнджерс» на своём сайте. 8 июня петербуржцы покажут матч с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА.