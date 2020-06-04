Аршавин: Адвокат перед финалом Кубка УЕФА сказал, если не выиграем, мы не команда

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о матче финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с шотландским «Глазго Рейнджерс» (2:0).



«Сейчас вспоминается, как Адвокат на тренировке перед матчем на стадионе сказал, если не выиграем, мы не команда. Какая-то такая была мысль. Тогда пришлось ему ответить: „Если мы не выиграем, это вы не тренер“. Все считали нас фаворитами в финале, „Рейнджерс“ с большим трудом прошёл „Фиорентину“.

В ночь перед матчем я выходил в коридор, так как было больше пространства и не так сильно был слышен этот мерзкий звук. Мы просто сидели в трусах, ждали, пока всё закончится. К тому времени я ещё не успел уснуть.

Не было сомнений, что буду играть в финале. Помню, выбирал, какие бутсы надеть: новые, покрасивее, или старые, но удобные. Выбор пал на старенькие.

По ощущениям, это вторая игра, после матча Россия — Англия в «Лужниках». Атмосфера была потрясающая, нет свободных мест, люди поют… О этом мечтает каждый футболист.

С самого начала было ясно, что шотландцы будут стоять в штрафной. Все зависело от того, как быстро мы сможем добраться до ворот и забить. Помню, пробивать ту защиту было очень тяжело, старался упрощать свою игру, чтобы обезопасить свои ворота. Наверное, из-за этого было не так много моментов. В основном были удары издали. Можно было в первом тайме пенальти дать за игру рукой.

Часто ли доставалось по ногам? Такой стиль, британский футбол, но в целом судья достойно судил, да и, мне кажется, отношение было весьма уважительным.



Казалось, «Зенит» продолжает искать на поле Павла Погребняка, который пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек — уж слишком много навесов в штрафную следовало на не такого высокого Текке. Между прочим, Текке головой играет лучше Погребняка. Ему просто было тяжело переиграть защитников «Глазго», ведь британцы традиционно хороши в верховой борьбе. Я тоже особой погоды сделать не мог на «втором этаже». А количество навесов связано именно с желанием упростить свою игру. В том матче у нас хорошо получалось быстро накрывать и не давать сопернику выйти в контратаку.



Первый гол? Мне скинули мяч, я сместился немного после ввода мяча из аута, а дальше удалось из обычной ситуации найти нетривиальный выход. Отдал гениальный пас, после чего Гарик реализовал выход один на один. Мне нужно было отдать передачу с достаточной силой, чтобы мяч прошел между ногами защитника и он не успел их сомкнуть, но в то же время не слишком сильно, чтобы Игорь смог его догнать.

По-другому передача не проходила в принципе. Слева набегал Файзулин — я мог остановить мяч, мог левой ногой убрать вправо, мог ждать, пока Файзулин наберёт скорость, но всё это замедляло атаку. Решение отдать Денисову не было очевидным, нужно было понять, как грамотно отдать.



После финального свистка, побегав по полю, мы пошли в раздевалку. Там был Сергей Александрович Фурсенко с его знаменитым белым пиджаком, на котором мы все расписывались. В остальном — обычное празднование, всё по классике. Вместо шампанского было пиво, так как спонсором Кубка УЕФА была пивная компания", — приводит слова Зырянова пресс-служба «Зенита».



«Зенит» показывает матч с «Рейнджерс» на своём сайте. 8 июня петербуржцы покажут матч с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА.