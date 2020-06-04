Агент Бэйла: люди смотрят на футболистов. Никто не придёт смотреть, как играет гендиректор

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, поделился мнением о снижении зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.



«Не думаю, что нужно снижать зарплаты футболистам. Возможно, следует улучшить управление клубами. Болельщики приходят на матчи, чтобы посмотреть, как играют футболисты. Никто не придёт смотреть, как играет генеральный директор клуба. Вопрос не в том, что игроки должны меньше получать. Они могут зарабатывать лишь в короткий период», — приводит слова Барнетта Daily Mail.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Возобновление турнира запланировано на 11 июня. В нынешнем сезоне Гарет помог «сливочным» в 18 мачтах во всех турнирах. 30-летний форвард записал в актив 3 гола и 2 результативные передачи.