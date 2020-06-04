Тедеско впервые после карантина провёл тренировку «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско впервые после 14-дневного карантина провёл тренировку команды.

«Тедеско и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки приступили к полноценной работе с командой. Прошло две недели с тех пор, как немецкие представители тренерского штаба, а также четыре игрока — Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон — вернулись из Европы.

Утром европейские легионеры вместе с остальными партнёрами работали в тренажёрном зале под руководством тренеров по физподготовке, а вечернее занятие на поле провел Тедеско. Тренировка под моросящим дождём носила в основном игровой характер", — сообщает пресс-служба «Спартака».

23 мая тренерский штаб «Спартака» во главе с Доменико Тедеско, а также несколько иностранных игроков команды ушли на карантин после возвращения из Европы.