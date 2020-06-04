Форвард «Бетиса» покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас появился на тренировке клуба с покрашенными в чёрный цвет ногтями на руках.
Фото с Иглесиасом было опубликовано в клубном «Твиттере». «Сегодня и всегда мы говорим «нет» расизму и гомофобии, как и другим разновидностям ненависти. Бороться с этим злом можно по-разному. Важно сделать эту проблему видимой. Иглесиас, ты топ», – говорится в подписи к фото.
Иглесиас на своей странице в «Твиттере» объяснил подписчику, почему покрасил ногти. «Это мой способ повысить осведомлённость людей и бороться с расизмом, но, думаю, он так же хорошо работает и против гомофобии. Должен признать, что такие ногти мне нравятся», — написал Иглесиас.
Ранее бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в чёрной майке с надписью «Стоп, расизм».
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