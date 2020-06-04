Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника «Челси» Зума

Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника «Челси» Зума
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает RMC Sport.

По информации источника, «Челси» готов рассмотреть варианты продажи 25-летнего футболиста. Сообщается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью лично хочет видеть Зума в своей команде. Напомним, французский защитник уже играл под руководством Моуринью, который возглавлял «Челси» с 2013 по 2015 год. Контракт защитника с «Челси» рассчитан до июля 2023 года.

Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в 2014 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020