Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника «Челси» Зума
Защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает RMC Sport.
По информации источника, «Челси» готов рассмотреть варианты продажи 25-летнего футболиста. Сообщается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью лично хочет видеть Зума в своей команде. Напомним, французский защитник уже играл под руководством Моуринью, который возглавлял «Челси» с 2013 по 2015 год. Контракт защитника с «Челси» рассчитан до июля 2023 года.
Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в 2014 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии.
- 4 июня 2020
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