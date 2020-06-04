Денис Глушаков — о матчах без болельщиков: ощущение нефутбольное какое-то

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о подготовке к возобновлению сезона в чемпионате России.



«Я как-то играл при пустых трибунах. Ощущение нефутбольное какое-то, непонятное, потому что нет той атмосферы. Есть жажда борьбы, желание не уступить сопернику, но когда есть противостояние фанатов… Футбол создан для болельщиков. Конечно, это не то. Можно посмотреть на тот же чемпионат Германии, какая там сейчас атмосфера.



«Ахмату» осталось провести восемь игр. Концовка чемпионата будет интересной. Все решают свои задачи. Не будем смотреть на другие матчи, будем концентрироваться на своих играх и сделаем всё возможное, чтобы «Ахмат» покинул последнюю строчку и порадовал болельщиков», — сказал Глушаков в интервью клубному каналу в YouTube.

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