Антуан Гризманн: моя цель — завершить карьеру в США

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о планах завершить карьеру в американской лиге MLS.

«Победа в Примере и Лиге чемпионов с «Барселоной» — моя мечта и моя цель. После этого уже можно выигрывать всё что угодно. Будет ещё один чемпионат мира в Катаре, и после этого можно перебраться в MLS. Не знаю, в какую команду перешёл бы, но я действительно хочу играть там. Моя цель — завершить свою карьеру в Соединенных Штатах, чтобы у меня была возможность хорошо играть, быть важным элементом команды и бороться за титул», — цитирует Гризманна Los Angeles Times.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей.