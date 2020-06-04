Антуан Гризманн: моя цель — завершить карьеру в США

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о планах завершить карьеру в американской лиге MLS.
«Победа в Примере и Лиге чемпионов с «Барселоной» — моя мечта и моя цель. После этого уже можно выигрывать всё что угодно. Будет ещё один чемпионат мира в Катаре, и после этого можно перебраться в MLS. Не знаю, в какую команду перешёл бы, но я действительно хочу играть там. Моя цель — завершить свою карьеру в Соединенных Штатах, чтобы у меня была возможность хорошо играть, быть важным элементом команды и бороться за титул», — цитирует Гризманна Los Angeles Times.
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей.
- 5 июня 2020
-
00:27
-
00:24
-
00:03
- 4 июня 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:43
-
23:38
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:46
-
22:42
-
22:06
-
21:58
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
21:21
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:45
-
20:39
-
20:39
-
20:25
-
20:11
-
20:08
-
19:55
-
19:52
-
19:25
-
19:13
-
19:08
-
18:56
-
18:47
-
18:41