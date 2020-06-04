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Статуя Златана Ибрагимовича останется в Мальмё

Статуя Златана Ибрагимовича останется в Мальмё
Футбол / Италия 0

Статуя шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича останется в Мальмё, несмотря на неоднократные покушения со стороны вандалов, сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что статуя может быть перенесена в другое место. Напомним, статуя подверглась атаке из-за гнева фанатов после того, как Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю», в составе которого поддерживал физическую форму до возвращения в Италию. Статуе подпилили ногу и свалили с постамента. Болельщики предлагали перенести статую Ибрагимовича в Стокгольм, где находится Шведская футбольная ассоциация.

Златан Ибрагимович выступал за «Мальмё» с 1999 по 2001 год. В составе команды он провёл 47 матчей и забил 18 голов, после чего перешёл в амстердамский «Аякс».

Из-за атак вандалов статую Ибрагимовича в Мальмё перенесут
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