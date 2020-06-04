Эдинсон Кавани попробовал себя в роли косца

Уругвайский нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показал, как трудится на родине.



Напомним, уругваец успел улететь на родину до закрытия границ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Позже стало известно, что сезон-2019/2020 в чемпионате Франции завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «ПСЖ».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В сезоне-2019/2020 Кавани в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт Кавани с парижским клубом рассчитан до 2023 года. Ранее сообщалось, что интерес к уругвайскому нападающему проявляют миланский «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и мадридский «Атлетико».