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Появились фото гостевой формы «Арсенала» на сезон-2020/2021

Появились фото гостевой формы «Арсенала» на сезон-2020/2021
Футбол / Англия 0

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии гостевого комплекта игровой формы лондонского «Арсенала» на сезон-2020/2021.

Футболка выполнена в белом цвете с красными и тёмно-бардовыми прожилками. Общий графический принт футболки напоминает мрамор. Логотипы, эмблема клуба и полоски на плечах выполнены в чёрном цвете. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Adidas.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Ожидается, что сезон в английской Премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

Лондонский «Арсенал» набрал 40 очков в 28 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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