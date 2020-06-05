Появились фото гостевой формы «Арсенала» на сезон-2020/2021

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии гостевого комплекта игровой формы лондонского «Арсенала» на сезон-2020/2021.
Футболка выполнена в белом цвете с красными и тёмно-бардовыми прожилками. Общий графический принт футболки напоминает мрамор. Логотипы, эмблема клуба и полоски на плечах выполнены в чёрном цвете. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Adidas.
Фото: Footyheadlines
Фото: Footyheadlines
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. Ожидается, что сезон в английской Премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.
Лондонский «Арсенал» набрал 40 очков в 28 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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