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«Ливерпуль» признали самым популярным клубом Британии

«Ливерпуль» признали самым популярным клубом Британии
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на данный момент является самым популярным клубом Великобритании, согласно данным YouGov-FootballIndex.

Действующего победителя Лиги чемпионов поддерживают 8,3% британцев, интересующихся футболом. На втором месте в рейтинге — «Манчестер Юнайтед», за который болеют 6% жителей страны. Около 3,1% поддерживают лондонский «Челси». Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» делит 4-5 место с «Арсеналом» (2%)

В десятку самых популярных команд Великобритании также попали «Тоттенхэм Хотспур», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Ньюкасл Юнайтед», ливерпульский «Эвертон» и бирмингемская «Астон Вилла».

«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» (57) — на втором месте. АПЛ возобновится 17 июня.

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