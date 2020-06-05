Месси, Хави, Роналду и Рамос вошли в портрет идеального футболиста от Иньесты

Полузащитник Андрес Иньеста, известный по своим выступлениям за каталонскую «Барселону», а ныне выступающий в чемпионате Японии за «Виссел Кобе», составил портрет идеального футболиста для испанского издания Marca.

Так, по мнению Иньесты, у этого игрока будут ноги двух его бывших одноклубников, левая – Лионеля Месси, а правая – Хави. Футболист будет обладать физической формой экс-нападающего мадридского «Реала» — Криштиану Роналду и игрой в воздухе действующего игрока всё того же клуба – Серхио Рамоса.

Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. За японский клуб полузащитник провёл 44 матч. На счету Андреса 10 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года.