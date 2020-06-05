«Тоттенхэм» взял кредит на £ 175 млн

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» выпустил пресс-релиз, в котором объявил о займе у государства суммы в размере £ 175 млн.
Клуб воспользовался программой помощи бизнесу Великобритании, которая предоставляет краткосрочный кредит компаниям, вносящим существенный вклад в экономику страны и имеющим высокий инвестиционный вклад.
Ввиду потери значительного дохода от проведения матчей и сторонних выступлений, таких как концерты и мероприятий других видов спорта, наша предполагаемые потери могут превысить £ 200 млн за период до июня 2021 года.
Полученные финансовые средства не будут использоваться для приобретения игроков. Руководители клуба желают, чтобы у них была финансовая гибкость и дополнительный оборотный капитал в эти сложные времена. «Тоттенхэм» открыл многофункциональную площадку, предназначенную для обеспечения диверсифицированных потоков доходов, создал дополнительные рабочие места, обеспечил помощь различным организациям и школам в рамках поддержки в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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