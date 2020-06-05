Экс-игрок «Ромы» Брэдли – о Трампе: он совершенно пуст, в его теле нет моральной кости

Американский полузащитник Майкл Брэдли, известные по выступлениям за «Рому» и «Боруссию» Мёнхенгладбах, ныне выступающий за клуб MLS «Торонто», выступил с критикой президента США Дональда Трампа в связи с множеством протестных акций в стране.

«У нас есть президент, который совершенно пуст. В его теле нет моральной кости. Нет лидерства. Нет лидерства у президента, нет лидерства у сенаторов-республиканцев, которые отсиживаются и полностью замешаны во всём, что он делал за последние три с половиной года.



Я злюсь, я в ужасе, мне грустно, и я полон решимости сделать всё, что в моих силах, чтобы попытаться стать частью исправления ситуации. Потому что это должно закончиться. И мы все должны быть частью этого исправления. Если мы хотим, чтобы у нас появился какой-то шанс, то Трамп не может быть президентом, это так просто.



Я просто надеюсь, что люди смогут пойти на выборы в ноябре и подумать не только о том, что им выгодно, а том, что хорошо для их собственного статуса, их собственного бизнеса, их собственной налоговой декларации. Надеюсь, что люди могут пойти на выборы и понять, что во многих отношениях будущее нашей страны и будущее нашей демократии поставлено на карту.



Нам нужно как можно больше людей, чтобы понять это на реальном уровне, подумать о том, что ещё четыре года с Трампом на посту президента будет ужасом для многих жителей страны», — приводит слова Брэдли Goal.